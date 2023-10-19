Армия Израиля получила зеленый свет на вход в сектор Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила зеленый свет на вторжение в сектор Газа, когда военная операция будет готова, сообщил 19 октября ABC News член израильского кабинета по вопросам безопасности, а также министр экономики и промышленности страны Нир Баракат.
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