Пока Евлоев разбирался с Алленом: Дю Плесси отобрал титул у Стрикланда, а Пеннингтон победила Силву на UFC 297

Мовсар Евлоев сломил сопротивление Арнольда Аллена на турнире UFC 297, который завершился в Торонто. Российский боец исполнил пять тейкдаунов и уверенно смотрелся в стойке, а немного сбавил обороты лишь в третьем раунде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии