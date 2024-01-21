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Пока Евлоев разбирался с Алленом: Дю Плесси отобрал титул у Стрикланда, а Пеннингтон победила Силву на UFC 297

Пока Евлоев разбирался с Алленом: Дю Плесси отобрал титул у Стрикланда, а Пеннингтон победила Силву на UFC 297

Мовсар Евлоев сломил сопротивление Арнольда Аллена на турнире UFC 297, который завершился в Торонто. Российский боец исполнил пять тейкдаунов и уверенно смотрелся в стойке, а немного сбавил обороты лишь в третьем раунде.

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