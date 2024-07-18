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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На Гран-при Венгрии ожидается температура +33 или более

Гонка под Будапештом, которая состоится в ближайшее воскресенье, 21 июля, должна стать одной из самых жарких в «Формуле-1» в нынешнем году.

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