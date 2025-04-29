Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Суд ООН 5 мая вынесет решение по иску Судана против ОАЭ по обвинениям в геноциде

ГААГА, 29 апреля. /ТАСС/. Международный суд ООН 5 мая вынесет постановление об обеспечительных мерах против ОАЭ по иску Судана, который обвиняет Абу-Даби в нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

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