На оборудование больнице в Республике Алтай направят 180 млн рублей

Михаил Мишустин подписал постановление после визита в регион Правительство России выделит 180 миллионов рублей из резервного фонда на приобретение медицинского оборудования для больницы в Республике Алтай.
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