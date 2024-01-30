BMG перестанет работать с лидером Pink Floyd Уотерсом из-за слов об Украине

Компания BMG поделилась планами о прекращении сотрудничества с сооснователем рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом из-за его «спорных» заявлений о палестино-израильском конфликте, Соединенных Штатах Америки и кризисе на Украине.
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