Отбывающий срок киллер Ореховской ОПГ попал под госзащиту и хочет выйти по УДО. После этого он сможет поменять личность

Один из самых известных киллеров России 90-х годов Алексей Шерстобитов, известный также как Леша Солдат, попал под программу о защите свидетелей, после чего подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО).
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