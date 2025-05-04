Путин: примирение РФ и Украины неизбежно

Российский лидер назвал это "вопросом времени" Президент РФ Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно и назвал это "вопросом времени", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью российского лидера Павлу Зарубину.