Путин: примирение РФ и Украины неизбежно

Российский лидер назвал это "вопросом времени" Президент РФ Владимир Путин заявил, что примирение с Украиной неизбежно и назвал это "вопросом времени", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на интервью российского лидера Павлу Зарубину.
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