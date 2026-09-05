Михаил Шуфутинский получил звание народного артиста России

5 сентября 2026 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Михаилу Захаровичу Шуфутинскому звания народного артиста Российской Федерации.
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