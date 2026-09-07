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Царьград

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Ограничения на КАД после провала в районе Мурино продлены

Ограничения на КАД после провала в районе Мурино продлены

На КАД в районе Мурино завершили ремонт, но движение по-прежнему ограничено.Дорожники справились с последствиями недавнего ЧП на КАД в районе Мурино: на месте провала, который возник из-за мощного ливня 4 сентября, уже уложили новое покрытие.

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