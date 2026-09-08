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Воронежские новости

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КПРФ предложила меры поддержки для приборостроителей

КПРФ предложила меры поддержки для приборостроителей

Депутаты Госдумы от КПРФ выступили с инициативой распространить меры господдержки на инженеров‑приборостроителей — по аналогии с теми, что сегодня действуют для IT‑специалистов.

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