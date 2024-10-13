Bild: Минобороны ФРГ считает, что Украина не сможет провести контрнаступление

Минобороны ФРГ считает, что в ближайшее время Украина не сможет провести контрнаступление, а Вооруженные силы Германии больше не располагают тяжелой военной техникой для ее передачи ВСУ, сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники.
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