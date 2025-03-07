Корова из Черемховского района стала рекордсменкой по надою молока

В 2024 году Иркутская область достигла значительных успехов в молочном животноводстве. Рекордсменкой стала корова Маняшка из «Белореченского» с продуктивностью 16,3 тонны молока за год при суточном надое в 53,6 кг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии