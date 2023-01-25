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Размышления Елены Зеленской о футболке мужа вызвали бурную реакцию у пользователей Сети

Размышления Елены Зеленской о футболке мужа вызвали бурную реакцию у пользователей Сети

Пользователи сети Интернет не оставили без внимания очередное интервью жены президента Украины Владимира Зеленского Елены.

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