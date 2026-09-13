The Wall Street Journal: Иран получил спутниковые снимки для удара

Иран получил от Китая спутниковые снимки для удара по базе США в Иордании 17 июля. В результате атаки погибли трое американцев.
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