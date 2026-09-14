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Назвала пароль "коза": школьница отдала аферистам 15 млн, пытаясь спасти маму

Назвала пароль "коза": школьница отдала аферистам 15 млн, пытаясь спасти маму

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Мошенники напугали школьницу из Чебоксар "серьезными проблемами" для родителей, и она отдала им 15 миллионов рублей.

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