«Калашников» создал защиту от дронов для российских объектов

Концерн «Калашников» впервые открыто продемонстрировал комплекс противовоздушной обороны «Зверобой». Установка применяет FPV-дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия.
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