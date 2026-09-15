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«Калашников» создал защиту от дронов для российских объектов

Концерн «Калашников» впервые открыто продемонстрировал комплекс противовоздушной обороны «Зверобой». Установка применяет FPV-дроны-перехватчики для уничтожения вражеских беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия.

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