Ташкент запретил узбекам записываться на СВО, а идти в ВСУ – пожалуйста. Генконсульство Узбекистана в РФ пригрозило своим гражданам уголовной ответственностью за участие в специальной военной операции на стороне России.
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