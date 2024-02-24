«Миннесота» обыграла «Эдмонтон», Капризов отдал результативный пас

«Миннесота» в Эдмонтоне добилась победы над «Ойлерз» – 4:2. В третьем периоде, который начался при счете 1:1, «Эдмонтон» перебросал «Миннесоту» в четыре с лишним раза – 23:5! Однако каждый второй бросок гостей оборачивался голом – 3:1 в пользу «Уайлд» за 7.
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