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НАТО усиливает активность у границ РФ, готовится ли нападение

НАТО усиливает активность у границ РФ, готовится ли нападение

Российские войска взяли под контроль Золотой Колодезь в ДНР и Розовку в Запорожской области, одновременно усилив давление на украинскую оборону сразу на нескольких участках фронта.

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