Абхазского вина в России больше не будет! рассказываю, где прокололись абхазы

3 дня назад 314K прочитали Всем привет! Случилось чудо, которого я так сильно ждал, ибо эта новость буквально меняет расклад бутылок на полках винных магазинов, ведь абхазские винзаводы прекратили производство своих напитков! С вами Алкоманьяк, потому устраивайтесь поудобнее, читайте внимательно и до конца! Самое главное! Злоупотребление спиртным может негативно сказаться на вашем самочувствии, пейте ответственно! Откуда новости? Собственно говоря, винзавод "Вина и воды Абхазии" уже несколько месяцев как простаивает, буквально, не работает завод, а всему виной сами абхазы и их глобальный обман российских покупателей.