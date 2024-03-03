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Абхазского вина в России больше не будет! рассказываю, где прокололись абхазы

Абхазского вина в России больше не будет! рассказываю, где прокололись абхазы

3 дня назад 314K прочитали Всем привет! Случилось чудо, которого я так сильно ждал, ибо эта новость буквально меняет расклад бутылок на полках винных магазинов, ведь абхазские винзаводы прекратили производство своих напитков! С вами Алкоманьяк, потому устраивайтесь поудобнее, читайте внимательно и до конца! Самое главное! Злоупотребление спиртным может негативно сказаться на вашем самочувствии, пейте ответственно! Откуда новости? Собственно говоря, винзавод "Вина и воды Абхазии" уже несколько месяцев как простаивает, буквально, не работает завод, а всему виной сами абхазы и их глобальный обман российских покупателей.

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Комментарии
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Иванов
Лично я их вино по таким ценам никогда не покупаю. Вкус плохой, а цена как у элитного. Сами пусть пьют.
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15 час.
ВБ
Владимир Бурцев
Так не пейте- они крымские вина под себя подмяли!- чья стала Массандра? Москвичи решили додавить абхазов за нежелание  пускать их бизнес в страну- хотели выкупить самые лакомые санатории и территории для строительства элитного жилья. Вот и мстят- что взять с добрых москвичей.
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7 час.

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