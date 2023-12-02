Захарова с иронией заявила, что Зеленский превратится в тыкву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби о военной помощи Украине.
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