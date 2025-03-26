В Пекине состоялось заседание по передаче для обработки предложений, поступивших в адрес 3-й сессии ВК НПКСК 14-го созыва

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- Во вторник в Пекине состоялось заседание по передаче для обработки предложений, представленных в рамках 3-й сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ 14-го созыва.
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