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Мощное землетрясение произошло в Японии

Мощное землетрясение произошло в Японии

У берегов японского острова Хоккайдо произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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