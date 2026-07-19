Премьер Венгрии поддержал гроссмейстера Полгар в качестве будущего президента страны

Политика как она есть

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что поддержит избрание гроссмейстера Юдит Полгар на пост президента страны вместо освобожденного от должности Тамаша Шуйока.