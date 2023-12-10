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Apple сделает разницу между iPad Air и iPad Pro более ощутимой В следующем году Apple вып...

Apple сделает разницу между iPad Air и iPad Pro более ощутимой В следующем году Apple вып...

Apple сделает разницу между iPad Air и iPad Pro более ощутимойВ следующем году Apple выпустит новые версии iPad Air и Pro, которые будут иметь больше отличий друг от друга, что облегчит покупателям выбор наиболее подходящей модели.

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