NZZ: Россию заподозрили в проникновениях в дома финских депутатов

© R_MCC/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Депутаты парламента Финляндии подозревают, что в их жилье могли проникать неизвестные: десятки парламентариев обнаруживают в домах открытые двери, включенный свет и другие следы чужого пребывания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS В Подмосковье сот...
- Лантратова: было ...
- ХЛ Бордюжа: Грузия н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым