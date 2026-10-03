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Газета.ру

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NZZ: Россию заподозрили в проникновениях в дома финских депутатов

NZZ: Россию заподозрили в проникновениях в дома финских депутатов

 © R_MCC/Shutterstock/FOTODOM/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Депутаты парламента Финляндии подозревают, что в их жилье могли проникать неизвестные: десятки парламентариев обнаруживают в домах открытые двери, включенный свет и другие следы чужого пребывания.

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