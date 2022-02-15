Флагманский электромобиль Lexus предложит запас хода около 700 км и твердотельные аккумуляторы

Корпорация Toyota Motor взяла на себя обязательства перевести все модели марки Lexus на электротягу к 2035 году, хотя первенец в лице кроссовера RZ 450e выйдет на рынок с некоторой задержкой относительно массового «сородича» по имени Toyota bZ4X.
Корпорация Toyota Motor взяла на себя обязательства перевести все модели марки Lexus на электротягу к 2035 году, хотя первенец в лице кроссовера RZ 450e выйдет на рынок с некоторой задержкой относительно массового «сородича» по имени Toyota bZ4X.
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