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Регионы России

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Коллекция шедевров русских художников выставлена на аукцион за миллиард рублей

Коллекция шедевров русских художников выставлена на аукцион за миллиард рублей

В Москве на торги Московского аукционного дома выставлена коллекция произведений известных русских живописцев, среди которых Иван Айвазовский, Константин Маковский, Николай Рерих, Кузьма Петров-Водкин и Борис Кустодиев.

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