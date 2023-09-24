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Анчелотти об 1:3: «Три гола как под копирку. «Реал» плохо оборонялся, не хватило компактности. «Атлетико» был лучше»

Анчелотти об 1:3: «Три гола как под копирку. «Реал» плохо оборонялся, не хватило компактности. «Атлетико» был лучше»

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

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