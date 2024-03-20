Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с поручением к комитету высшей палаты парламента по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы президента РФ.
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