Аналитики ВСК: угонщики переключились на китайские грузовики и комбайны

По итогам первого полугодия 2026 года число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование Страхового Дома ВСК, с результатами которого ознакомилась "Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии