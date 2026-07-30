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Газета.ру

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Аналитики ВСК: угонщики переключились на китайские грузовики и комбайны

Аналитики ВСК: угонщики переключились на китайские грузовики и комбайны

По итогам первого полугодия 2026 года число угонов в России снизилось примерно на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показало исследование Страхового Дома ВСК, с результатами которого ознакомилась "Газета.

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