Имя Рехи Озджана с завидной регулярностью всплывает в подборках самых «некрасивых» актеров Турции. Упрекнуть его, по сути, больше не в чем: за плечами 61-летнего артиста — десятилетия театральной службы, десятки киноролей и репутация мэтра турдизи, которому по силам любой персонаж.
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