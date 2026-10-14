Имя Рехи Озджана с завидной регулярностью всплывает в подборках самых «некрасивых» актеров Турции. Упрекнуть его, по сути, больше не в чем: за плечами 61-летнего артиста — десятилетия театральной службы, десятки киноролей и репутация мэтра турдизи, которому по силам любой персонаж.