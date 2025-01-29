Flydubai перенаправил рейс из Дубая в Екатеринбург на запасной аэродром в Уфе

Рейс Flydubai из Дубая в Екатеринбург вынуждено сел в Уфе из-за плохих погодных условий. Пресс-служба аэропорта «Кольцово» сообщает, что другие рейсы прилетели без задержек, а аэропорт остается в рабочем режиме.
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