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Flydubai перенаправил рейс из Дубая в Екатеринбург на запасной аэродром в Уфе

Flydubai перенаправил рейс из Дубая в Екатеринбург на запасной аэродром в Уфе

Рейс Flydubai из Дубая в Екатеринбург вынуждено сел в Уфе из-за плохих погодных условий. Пресс-служба аэропорта «Кольцово» сообщает, что другие рейсы прилетели без задержек, а аэропорт остается в рабочем режиме.

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