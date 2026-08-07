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РЕБЁНОК.РУ

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Пальчиковые игры: что это, зачем нужны и как играть с детьми разного возраста

Пальчиковые игры: что это, зачем нужны и как играть с детьми разного возраста

Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок рос ловким, сообразительным и хорошо говорил. Однако не все знают, что начинать подготовку к письму и активной речи можно уже с первых месяцев жизни, причем без дорогих пособий и специального оборудования.

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