Могила человека, который должен был сменить Ельцина. И вовсе не Путин принимал бы президентскую присягу в двухтысячном...

503K прочитали Сейчас, пожалуй, мало кто с ходу скажет, кем же был Николай Аксененко. А ведь в конце "ельцинской" эры - почти до конца 1999 года - именно Николая Емельяновича Борис Ельцин считал своим преемником.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии