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    До СВО было так же. Зато чурок притащили...Академик Нигматул...
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    Все верно!Академик Нигматул...

Могила человека, который должен был сменить Ельцина. И вовсе не Путин принимал бы президентскую присягу в двухтысячном...

Могила человека, который должен был сменить Ельцина. И вовсе не Путин принимал бы президентскую присягу в двухтысячном...

503K прочитали Сейчас, пожалуй, мало кто с ходу скажет, кем же был Николай Аксененко. А ведь в конце "ельцинской" эры - почти до конца 1999 года - именно Николая Емельяновича Борис Ельцин считал своим преемником.

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Комментарии
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Владимир Пилигрим
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Власть всегда боялась сильных, умных и независимых людей !!!
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