В дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району обратилась 52-летняя местная жительница. Со слов потерпевшей, в группе знакомств в социальной сети она познакомилась с мужчиной.
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