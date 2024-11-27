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Военный рассказал о подготовке штурмовиков ВС РФ в Запорожской области

Военный рассказал о подготовке штурмовиков ВС РФ в Запорожской области

Тактику быстрых атак на опорные пункты вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием танкового десанта на танках Т-90М «Прорыв» отрабатывают штурмовые подразделения группировки войск «Днепр» на полигонах в Запорожской области, сообщил заместитель командира одного из полков группировки 26 ноября журналистам.

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