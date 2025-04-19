Будут ли Зеленский и Ко продлевать пасхальное перемирие после 20 апреля? Чем «умный ход» Зеленского отличается от «тупого отрицания»? Какие уступки готов сделать Запад в случае прекращения огня? Вероятно, с небольшой задержкой, но всё же поступили инструкции из Вашингтона, и Зеленский немедленно сообщил, что ВСУ будут соблюдать пасхальное перемирие.