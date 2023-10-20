В Украине рассказали на что сейчас тратятся заблокированные деньги российских банков

Российские СМИ, в частности агентство ТАСС, передали слова главы украинской партии "Слуга народа" Елены Шуляк, что заблокированные в Украине деньги банков РФ власти направляют на выплаты компенсаций гражданам Украины за утерянное жилье.
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