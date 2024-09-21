Аппарат нижегородского уполномоченного способствовал уменьшению размера компенсации за нарушение исключительных прав

В аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области обратилось общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество, предприниматель), которое получило претензию ООО «Фортуна Технолоджис» в связи с нарушением, связанным с использованием Обществом фотографии в своих хозяйственных целях без разрешения Правообладателя – Юганова Константина Петровича (между ООО «Фортуна Технолоджис» и Правообладателем заключен договор цессии).