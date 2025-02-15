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Чем закончилось громкое дело против Jay-Z, обвиненного в надругательстве над 13-летней девочкой

Чем закончилось громкое дело против Jay-Z, обвиненного в надругательстве над 13-летней девочкой

Завершилось громкое судебное разбирательство по делу против рэп-исполнителя Jay-Z. Ранее в суд обратилась женщина, которая утверждала, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, она подверглась изнасилованию со стороны Jay-Z и его коллеги P.

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