Чем закончилось громкое дело против Jay-Z, обвиненного в надругательстве над 13-летней девочкой

Завершилось громкое судебное разбирательство по делу против рэп-исполнителя Jay-Z. Ранее в суд обратилась женщина, которая утверждала, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, она подверглась изнасилованию со стороны Jay-Z и его коллеги P.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии