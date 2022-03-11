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Новый избранник Волочковой втайне встречался с другой девушкой

Новый избранник Волочковой втайне встречался с другой девушкой

Дарья Павловская заявила, что они с Дмитрием были вместе в течение многих лет Балерина Анастасия Волочкова недавно рассталась с владельцем банного комплекса Сергеем Кузнецовым, однако артистка уже закрутила роман с новым мужчиной по имени Дмитрий.

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