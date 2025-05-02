Российское военное ведомство сообщило об освобождении Курской области от формирования ВСУ. Войска "Север" завершили разгром противника и продолжают создание "полосы безопасности" в приграничных районах Сумской области Украины.
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