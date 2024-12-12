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Фицо предрек Украине судьбу Чехословакии перед Второй мировой

Фицо предрек Украине судьбу Чехословакии перед Второй мировой

Запад может начать раздел Украины, таким образом страна повторит судьбу Чехословакии, когда в соответствии с Мюнхенским соглашением перед Второй мировой войной, в 1938 году, республика была разделена, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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