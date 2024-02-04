РЖД накормят миллиарды людей. Перевозки минеральных удобрений по железной дороге демонстрируют рост несмотря на санкции

В то время, как общая погрузка на сети РЖД падала в течение последних месяцев 2023 года (-3,4% октябрь к октябрю, -1,9% в ноябре и итоговые -0,2% за 12 месяцев), положительную динамику сохраняла погрузка удобрений: +5,4% по итогам года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии