РЖД накормят миллиарды людей. Перевозки минеральных удобрений по железной дороге демонстрируют рост несмотря на санкции

В то время, как общая погрузка на сети РЖД падала в течение последних месяцев 2023 года (-3,4% октябрь к октябрю, -1,9% в ноябре и итоговые -0,2% за 12 месяцев), положительную динамику сохраняла погрузка удобрений: +5,4% по итогам года.