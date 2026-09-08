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Взаимное влияние болезней сердца и почек ускоряет прогрессирование заболеваний

Хронические заболевания сердца и почек тесно взаимосвязаны, и нарушение функции одного из этих органов может ускорять ухудшение состояния другого.

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