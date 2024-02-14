Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» инвестируют в развитие 14,5 млрд руб Сегодня в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о текущем положении особой экономической зоны «Технополис Москва», которая является значимым символом столицы.
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