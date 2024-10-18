Россия и Украина передали друг другу тела погибших солдат

Россия и Украина вернули друг другу тела убитых военных. Данную информацию предоставило издание РБК. Депутат Государственной думы Саралиев рассказал, что Украине было возвращено 501 тело погибших военных, тогда как Россия получила 89 тел.
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