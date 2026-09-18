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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Ловчев: «Я не нравлюсь Карпину, а он мне. Что ты такого сделал как тренер? А как он ведет себя с журналистами?»

Евгений Ловчев признался в антипатии к тренеру сборной России Валерию Карпину. «Когда я сотрудничал с «Советским спортом», Сережа Егоров пригласил Карпина на передачу в редакцию.

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